- Clauda Patrașcanu se implica in scandalul momentului. Inca soția lui Gabi Badalau a facut declarații in exclusivitae pentru Spynews.ro, dupa ce a aflat de noul triunghi amoros din showbiz, care ii are ca protagoniști pe inca soțul ei, Bianca Dragușanu și nimeni alta decat Anna Lesko.

- Incurcate sunt caile showbiz-ului romanesc! Gabi Badalau a fost surprins, de curand, alaturi de fosta lui soție, Claudia Patrașcanu. Chiar daca aceștia au avut un divorț mediatizat, plin de certuri, se pare ca apele s-au liniștit in ultima perioada, așa ca Bianca Dragușanu a reacționat imediat! Ce a…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au aparut impreuna la un eveniment, iar Claudia Patrașcanu a avut o nemulțumire. Mama copiilor afaceristului susține ca acesta nu a fost onest cu baieții lui.

- Dupa ce Claudia Patrașcanu a spus in direct la Antena Stars ca Gabi Badalau a incercat sa-i ceara ajutorul pentru a merge la eveniment cu Bianca Dragușanu, acum fiul de milionar intervine. Cum a raspuns tuturor acuzațiilor facute de ea.

- Claudia Patrașcanu intervine in direct la Antena Stars, dupa ce a vazut imaginile cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro. Inca soția lui Gabi Badalau face acuzații grave la adresa fostului partener de viața.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza un cuplu din ianuarie 2021. In toate aceste luni, perechea s-a desparțit și impacat in repetate randuri, insa modelul spune ca, in acest moment, „este fericita”. In vara anului 2019, Gabi și soția lui, artista Claudia Patrașcanu, s-au separat. In prezent, fostul…

- Bianca Dragușanu are parte de o vacanța pe lux și opulența in afara țarii, in Antalya, acolo unde se afla impreuna cu fiica și mama ei. Totul a fost platit de Gabi Badalau, partenerul sau, insa ceea ce trebuie sa știți e ca in trecut el mergea in același loc impreuna cu copiii lui și Claudia Patrașcanu,…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt separați de doi ani, iar daca in viața fiului de milionar e deja o femeie, Bianca Dragușanu, de ce cantareața nu ar putea sa de indragosteasca iar?! Ei bine, ea a publicat recent un mesaj primit de la un admirator, iar acum spune și cine e el de fapt.