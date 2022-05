Grupul auto sud-coreean, care include marcile Hyundai Motor si Kia, planuieste sa construiasca anual 1,44 milioane de unitati de vehicule electrice in Coreea de Sud pana in 2030. Volumul de productie de 1,44 milioane de unitati de vehicule electrice din Coreea de Sud ar reprezenta aproximativ 45% din capacitatea globala combinata de productie de 3,23 milioane de unitati de vehicule electrice in 2030, a declarat grupul auto intr-un comunicat. Reuters a relatat saptamana trecuta ca Hyundai intentioneaza sa construiasca o noua fabrica de productie de vehicule electrice in statul american Georgia.…