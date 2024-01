Versiunea N Line aduce un strop de sportivitate modelelor Hyundai. Acum, pentru prima oara, constructorul asiatic extinde acest pachet și pentru un model cu zero emisii. Este vorba despre Kona Electric. Noua Hyundai Kona N Line va fi disponibila in Europa și va intra in producție in luna februarie 2024. Primele exemplare vor fi livrate in primavara acestui an, potrivit reprezentanților companiei. Inainte de toate, trebuie menționat ca toate...