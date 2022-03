Restricțiile impuse in martie 2020 și eliminate in totalitate, odata cu inceputul lunii martie din 2022, au impins din ce in ce mai mulți romani catre cumparaturile online, diversificandu-se și produsele pe care le pun in coș. Pe baza acestor schimbari ale obiceiurilor de consum a aparut și Freshul by eMAG, un hypermarket online care-și coace painea in depozitul in care aduna, printre altele, și bucate de la micii producatori romani pentru a le livra la ușa clientului. Despre povestea din spatele business-ului, cifrele actuale și planurile de dezvoltare, a vorbit in cadrul emisiunii eCommerce…