- Alerta pe calea ferata in județul Prahova. Un tren de calatori a luat foc sambata dupa-amiaza, in județul Prahova, intre Posada și Sinaia. Garnitura avea la bord circa 200 de calatori și circula pe ruta București Nord- Brașov, anunța digi24.ro. Incendiul a izbucnit in timp ce trenul R 16033, de pe ruta…

- ♦ Un copil in varsta de 11 ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un tren Regio care asigura legatura intre Botosani si Suceava Moarte cumplita pentru un copil de 11 ani. Tragedia a avut loc, astazi, 14 august, la amiaza. Baiatul, care locuia in Catamaraști Deal, a fost lovit violent de Articolul…

- IN SFARSIT… Personalul Sistemului de Gospodarire a Apelor Vaslui finalizeaza in aceste zile lucrarea „Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Valea Seaca, pe sectorul Pod I.L. Caragiale – Pod Verde, pe o lungime 300 metri in municipiul Barlad, judetul Vaslui. Prin aceasta…

- Camerele de supraveghere dintr-un spital din Beirut au surprins momentul infricoșator al exploziei care a avut loc in portul capitalei libaneze in urma cu o saptamana. In imagini se poate vedea cum suflul exploziei pune pereți la pamant și distruge geamuri, in timp ce oamenii fug disperați din calea…

- NECAZ… Un barbat in varsta de 57 de ani, din municipiul Husi, a produs un accident pe 11 august, in intersectia dintre strazile Corni si Cotroceni, apoi a plecat cu masina cu tot, de la locul faptei, desi acrosase o femeie. Soferul, spun reprezentantii Politiei, a fost apoi gasit la locuinta sa. „Marti,…

- Liga 1 INTARIRI… Promovat cu FC Arges Pitesti in Liga 1, huseanul Vasile Buhaescu a revenit pe prima scena fotbalistica a tarii, acolo unde a debutat in tricoul Vasluiului. In aceasta perioada de transferuri,l FC Arges, a anuntat miercuri ca a transferat trei noi jucatori, pe fundasul Gabi Matei, mijlocasul…

- CREDINTA… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat, in noaptea zilei de luni, 10 august, slujba de priveghere de toata noaptea la Manastirea Bujoreni, Protopopiatul Barlad. Cu acest prilej, in cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul Husilor a savarsit si randuiala tunderii in monahism…

- ALERTA…. Devine tot mai dramatica de la o zi la alta, situatia bolnavilor de Covid-19, care ajung la spitalul din Barlad. Acum, in sectia de ATI Reanimare, se afla intr-o stare destul de grava, profesorul Ioan Harnagea, in varsta de 63 de ani, directorul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, antrenor…