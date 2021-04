Hunedoara: Risc iminent de avalanşe în masivele Retezat şi Parâng Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza, vineri, asupra riscului ridicat si iminent de producere a unor avalanse in masivele Retezat si Parang, dupa ce, in ultimele zile, la munte a nins mult, iar zapada proaspata nu a avut timpul necesar sa se fixeze de stratul mai vechi.



Riscul de avalanse este prezent de la altitudini mai mari de 1.400 de metri, in special in zonele de creasta si de gol alpin.



"A nins foarte mult si in fiecare zi s-au depus cate 20-30 de centimetri de zapada. Stratul de zapada este foarte mare pe creste si in zona de gol alpin, grosimea acestuia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A nins consistent in stațiunile montane din Valea Jiului. In zonele montane inalte este risc crescut de producerea unor avalanșe. Salvamontiștii din Parang s-au aflat in teren pentru a face determinarile necesare pentru a stabili care este gradul producerii avalanșelor. Salvatorii montani atrag atenția…

- Salvamontistii nemteni au emis, vineri, o avertizare de risc maxim de avalansa in masivul Ceahlau si ii sfatuiesc pe turisti sa evite ascensiunile pe munte. Salvamontistii au explicat ca diagnoza straturilor de zapada efectuata acum 10 zile, de specialistii Salvamont, a aratat de atunci riscul producerii…

- ”A nins foarte mult in ultimele doua zile. S-a depus un strat considerabil de zapada proaspata, de 50 - 60 de centimetri, de la 1.200 de metri altitudine. In golul alpin zapada ajunge la un metru. Este o zapada care nu are consistenta si s-a adunat in cantitati foarte mari peste stratul ce era deja…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara au avertizat miercuri asupra riscului foarte ridicat de avalansa existent in masivele Retezat si Parang, la peste 1.400 de metri altitudine, dupa ce la munte a nins in ultimele doua zile si s-a depus un strat de zapada proaspata de peste 50 de centimetri.…

- Pericol crescut de avalanșa in masivele Fagaraș și Bucegi. Este risc crescut de avalanșa in masivele Bucegi și Fagaraș anunța Salvamont. Județul Brașov și crestele montane inalte sunt sub atenționare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol valabil pana maine la ora 23. Se va depune un strat consistent…

- Pericol crescut de avalanșa an masivele Fagaraș și Bucegi Bâlea Lac. Foto: Arhiva. Este risc crescut de avalanșa în masivele Bucegi și Fagaraș au anunțat Salvamontiștii. Județul Brașov și crestele montane înalte sunt sub atenționare cod portocaliu de…

- Salvamontistii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse la Balea Lac, la peste 1.800 de metri in Muntii Fagaras, unde stratul de zapada masoara intre doi si patru metri, informeaza Agerpres. "Stratul de zapada la Balea Lac are, in locurile adapostite, depozite de pana la 3-4…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc mare de avalansa in Muntii Sureanu, Parang și Fagaraș. Potrivit buletinului meteo emis de autoritați pentru perioada 16 – 18 ianuarie, in cazul muntilor Parang – Sureanu, la peste cota 1800 metri se regasește un strat instabil de pulver ce are pe alocuri 30-50…