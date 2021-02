Hunedoara: Protest al energeticienilor de la Termocentrala Mintia

Stiri pe aceeasi tema

- Continua protestul de la Mina Lupeni Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Continua protestul de la Mina Lupeni, din Valea Jiului. Ortacii sunt nemultumiti de întârzierea salariilor pentru luna în curs, dar si de faptul ca nu au primit de aproape zece luni unele drepturi prevazute…

- Aproape 100 de mineri din Valea Jiului continua protestul in subteran Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. În subteranul Minei Lupeni aproape 100 de mineri continua protestul început marți. Familiile lor, dar și câțiva voluntari de la Crucea Roșie le-au adus hrana și apa,…

- Termocentrala Mintia din județul Hunedoara a fost oprita Foto Ilie Pintea Termocentrala Mintia din județul Hunedoara a fost oprita de noaptea trecuta din lipsa carbunelui, ca o consecința a protestului minerilor din Valea Jiului. Sistarea activitații la cel mai mare producator…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Contextul este unul extrem de tensionat in zonele miniere din Romania din mai multe motive. In primul și in primul rand minerii sunt satui de promisiunile guvernanților și iși cer salariile, in timp ce Termocentrala Mintia a fost oprita, deoarece nu mai este carbune. Asta a dus la o situație și mai…

- In jur de 4.500 de apartamente ale locuitorilor din Deva si institutii publice din oras nu mai primesc agent termic, dupa ce Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri din cauza ca nu mai are carbune, anunta hotnews.ro . „Complexul…

- Minerii de la exploatarile de carbune Livezeni si Lupeni, din Valea Jiului, au protestat, miercuri dimineata, nemultumiti de intarzierea salariilor si de situatia economica in care se afla Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societatea fiind in insolventa, scrie agerpres . Angajatii din schimbul 4…