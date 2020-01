Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 32 au fost ranite in incendiile care au avut loc anul trecut in localitati din judetul Hunedoara, releva datele statistice ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) prezentate joi cu prilejul bilantului de activitate al institutiei pe anul 2019. "In anul 2019, din pacate, incendiile au facut 40 de victime: 32 de persoane ranite - 23 de adulti si noua copii, precum si opt persoane decedate, adulti. Anul trecut s-au inregistrat 21 de victime: 16 persoane ranite - cinci adulti si un copil, si cinci persoane decedate, adulti", se precizeaza in…