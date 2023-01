Stiri pe aceeasi tema

- „Ucraina ar trebui sa investigheze acuzațiile privind utilizarea a mii de mine antipersonal lansate cu rachete in orașul Izium și in jurul acestuia, atunci cand forțele rusești au ocupat zona”, a scris organizația Human Rights Watch intr-un raport publicat marți. In spatele ușilor inchise ale reuniunilor…

- Aproximativ 2 mii de protestatari s-au adunat in luna septembrie in Koln pentru a indemna guvernul german sa iasa din coaliția occidentala care sprijina Ucraina. Mitingul a fost doar una dintre numeroasele manifestații in care oamenii au cerut Guvernului de la Berlin sa nu mai ajute Ucraina. Acest mesaj…

- Kievul a declarat luni ca a doborat toate dronele trimise de Rusia intr-un nou val masiv de atacuri ce a avut loc pentru a treia noapte consecutiv - fapt fara precedent, care marcheaza o intensificare a loviturilor asupra Ucrainei, fiind vizate inclusiv tinte civile. In acelasi timp, Ucraina ar fi reusit…

- Vladimir Putin a declarat sambata ca țara sa nu va ceda niciodata in fața incercarilor Occidentului de a folosi Ucraina ca instrument pentru a distruge Rusia, potrivit Reuters. Intr-un mesaj video de Anul Nou difuzat de televiziunea de stat, Putin a pretins ca Rusia lupta in Ucraina pentru a-și proteja…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dat un ultimatum Ucrainei pentru a indeplini propunerile Moscovei, inclusiv predarea teritoriului controlat de Rusia, sau armata sa va decide asupra problemei, la o zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a declarat ca este deschis la discutii, potrivit…

- Sirenele de raid aerian au sunat duminica dimineata la Kiev si in toate regiunile Ucrainei , au anuntat oficiali ucraineni, transmite Reuters. Relatari pe social media ucrainene, neconfirmate, mentionau ca este posibil sa se fi emis alerte de raid aerian dupa ce avioane ruse au fost ridicate de la sol…

- Rusia pare ca se afla in situatia in care este forțata sa foloseasca bombe expirate pe masura ce stocurile sale de munitii scad dupa mai bine de noua luni de razboi in Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, transmite AFP. Stocurile moderne de munitie ale Moscovei „se epuizeaza rapid”…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat miercuri trupelor ruse care ocupa provincia ucraineana Herson sa se retraga de pe malul de vest al fluviului Nipru, ca urmare a atacurilor ucrainene din apropierea capitalei omonime a acestei provincii, transmit agentiile Reuters si AFP. Intr-o declaratie…