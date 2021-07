Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist de 14 ani a decedat, duminica, dupa un accident suferit la o cursa din cadrul European Talent Cup, care a avut loc pe circuitul MotorLand Aragon din Alcaniz (Spania), informeaza dailymail.co.uk.

- Sorin, un roman rezident in Spania, a fost condamnat de o instanta din Lleida, dupa ce a provocat un accident in care a murit o tanara. Insa verdictul este considerat mult prea bland de parintii fetei, care l-au numit pe roman „terorist” si „kamikaze”.

- Max Verstappen l-a acuzat pe Lewis Hamilton ca este „nerespectuos” și „nesportiv” in urma coliziunii lor in Marele Premiu al Marii Britanii, relateaza BBC. Pilotul Red Bull a fost dus la spital pentru controale dupa ce a suferit un impact duminica, in primul tur al cursei de la Silverstone. Max Verstappen,…

- Actrita spaniola Pilar Bardem, mama lui Javier Bardem, a murit sambata la varsta de 82 de ani, au anuntat copiii ei intr-un comunicat postat pe retelele sociale, noteaza AFP. "Dorim sa impartasim vestea ca Pilar Bardem, mama noastra, exemplul nostru, a murit. A plecat in pace, fara suferinta…

- Raffaella Carragrave; era populara in Italia, Spania, Malta, Albania, Grecia, America Latina si Rusia, atat ca rezultat a multor si bine cunoscutelor casete video si inregistrari audio de prezentare, cat si datorita showurilor sale televizate.Raffaella Carragrave; a murit, la varsta de 78 de ani. Anuntul…

- Iryna ‘Irochka’ Khimich a murit. Fetița-minune, in varsta de doar 10 ani, suferea de progeria, o boala rara care ii facea corpul sa arate ca la 80 de ani. Decesul acesteia s-a produs chiar inainte de expoziția pe care o organizase pentru a iși prezenta operele lumii intregi. Progeria (sindromul Hutchinson-Gilford)…

- Astazi, a murit unul dintre cei mai cunoscuți targumureșeni, Emil Tarța. Dumnezeu sa-l ierte! Acesta se lupta cu o boala grava de mai multa vreme, fiind internat in tot acest timp. Transmitem sincere condoleanțe familiei indoliate. Sursa articolului: R.I.P – A murit Emil Tarța. Dumnezeu sa-l odihneasca…

- Imagini infioratoare au fost surprinse in Heysham, nord-vestul Angliei, in urma unei deflagrații cu urmari dramatice. Un copil și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, au anunțat, duminica, oficialii politiei din Lancashire, via Twitter. Doua dintre victime au fost ranite grav. Totodata,…