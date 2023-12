Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de tiparire a cupoanelor de pensie, care includ majorarea de 13,8%, a fost demarat in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii pe pagina de Facebook. Reprezentanții Ministerului Muncii ofera asigurari și susțin ca pana in luna ianuarie, beneficiarii vor primi sumele cuvenite…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila se retrage din politica. Anunțul a fost facut chiar de acesta, in cadrul unui eveniment public. „Nu mai am nicio intenție de a candida la vreo funcție”, a transmis vineri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la evenimentul „PNRR: un salt istoric pentru sanatate…

- Oamenii sunt revoltați pentru ca proiectele anunțate de Nicușor Dan in 2020 s-au dovedit a fi un lung șir de promisiuni electorale. Bucureștenii sunt nemulțumiți de faptul ca primarul general nu și-a respectat promisiunile facute inainte sa preia mandatul la Primaria Capitalei. „PUSL i-a invitat pe…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), vine cu vești bune pentru locuitorii din cartierul Greenfield, care vor avea acces mai rapid in București. Hubert Thuma spune, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa reconfigureze circulația rutiera in zona cartierului Greenfield, impreuna…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) al lui Dan Voiculescu a anuntat, joi, candidatura la Primaria Sectorului 3 a lui Liviu Negoita. Liviu Negoița a a fost unul dintre liderii PDL, fondat de Traian Basescu și a mai fost primar al Sectorului 3. „Bucurestiul a fost si ramane una dintre principalele…

- Cristian Popescu – Piedone anunța ca nu vrea sa candideze la Primaria Capitalei, ci vrea inca un mandat ca edil al Sectorului 5. „Sa terminam cu zvonurile ca Piedone candideaza la Primaria Capitalei! (…) Voi ramane la 5, am proiecte pe urmatorii 5 ani (…) proiecte de dezvoltare (…). In timpul campaniei…

