Huawei Watch Buds a inregistrat o scapare surprinzatoare la final de luna noiembrie, cand intriga pe toata lumea prin formatul sau. Conceptul de casti wireless introduse in corpul unui ceas e ceva ce nu vezi in fiecare zi. Ei bine pe 9 decembrie Huawei a dezvaluit in sfarsit acest produs, un dispozitiv 2 in 1, care functioneaza ca un smartwatch clasic, doar ca i se poate ridica ecranul ca un capac, pentru a dezvalui o pereche de casti wireless fixate cu magneti la interior. Ceasul in sine aduce un ecran AMOLED de 1.43 inch, cu rezolutie de 466 x 466 pixeli. Are un corp din otel inoxidabil, iar…