Huawei va lansa pe 22 februarie un nou telefon pliabil Huawei va prezenta pe 22 februarie noul telefon flexibil Mate X2 și se pare ca se va plia diferit fața de modelele anterioare lansate de companie. Huawei pierde cota de piața în Europa și SUA din cauza sancțiunilor impuse în America și avea, conform celor mai noi date IDC, o cota mondiala de 8% la smartphone-uri. Telefonul Mate XS, lansat acum un an, costa peste 10.000 de lei în România.



Imaginile &"teaser&" arata și ca noul telefon se va plia spre interior și nu spre exterior precum la modelele Mate Xs și Mate X.



Practic, se pare ca Huawei face un &"viraj&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

