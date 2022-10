Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele obligatiunilor guvernamentale din Regatul Unit, cunoscute sub denumirea de ”gilts”, sunt pe cale sa inregistreze cea mai puternica crestere lunara din 1957, deoarece investitorii au fugit de pe pietele britanice cu venit fix in urma noilor anunturi de politica fiscala. Masurile includ reduceri…

- Utilizatorii vor putea sa rasfoiasca catalogul in aplicatia Spotify si sa cumpere prin intermediul site-ului web, potrivit companiei suedeze, in mod similar cu achizitionarea abonamentului Spotify. Piata cartilor audio a fost estimata la 4,8 miliarde de dolari in 2021 si era asteptata sa creasca cu…

- Institutul Național de Statistica a prezentat evoluțiile privind cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si serviciile de piata prestate populatiei in luna iulie 2022. Potrivit INS, in luna iulie 2022, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna…

- Un casier castiga aproximativ 2.400 de lei pe luna, in timp ce salariul unui manager regional poate depasi 30.000 de lei. Peste 12.000 de locuri de munca sunt disponibile in acest moment pe eJobs.ro pentru candidatii interesati sa lucreze in vanzari. "Este domeniul cu cele mai multe pozitii deschise…

- Peste 12.000 de locuri de munca sunt disponibile in acest moment pe eJobs.ro pentru candidații interesați sa lucreze in vanzari. „Este domeniul cu cele mai multe poziții deschise pentru cei care vor sa se angajeze, dar și cu discrepanțe destul de mari intre cei de pe pozițiile de entry level și funcțiile…

- Festivalul Untold a reunit și in acest an persoane din toata țara, cu diferite meserii și din diferite clase sociale. Printre cei prezenți s-a numarat și un preot. Acesta a ținut sa le impartașeasca trairile sale și creștinilor, care sunt de parere ca astfel de festivaluri nu fac decat sa ii indemne…

- Caștile TWS sunt un accesoriu util, care poate fi purtat oriunde, oricand, iar popularitatea lor crește in randul utilizatorilor, potrivit unei cercetari realizate de IDC. Ca raspuns la cererea ridicata, Huawei Consumer BG lanseaza caștile FreeBuds SE, potrivite atat pentru vacanțele de la final de…

- Piata muncii a accelerat in iulie 2022 in Romania, aplicarile la joburi au depasit recordul din ultimul an si jumatate, iar numarul de joburi a crescut cu 28% fata de vara anului trecut, potrivit unei platforme de recrutare.Candidatii au aplicat cel mai mult pentru pozitii in Vanzari, unde…