Huawei Next – IMAGE Awards 2021: Cea mai mare competiție foto pe smartphone-uri din lume revine, mai impresionantă ca oricând Huawei Consumer BG a anunțat lansarea competiției sale anuale de fotografie pe smartphone, NEXT-IMAGE Awards 2021, a carei tema este „Better Together”. Pana pe data de 30 noiembrie, utilizatorii Huawei iși pot trimite lucrarile foto și video și au șansa sa caștige unul dintre cele 70 de premii impresionante, printre care se numara noul HUAWEI P50 și premii in bani de pana la 10.000 de dolari. Huawei NEXT-IMAGE Awards este cea mai mare competiție de fotografie pe smartphone-uri din lume, cu peste 2 milioane de inscrieri de la inceputul competiției in 2017. Cu un mecanism simplu de inscriere și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Urban Bistrița a fost instituit recent la Palatul Culturii din oraș. Inițiativa reprezinta practic o deschidere a instituției cultural catre societate, pe principiul interacțiunii și respectului reciproc pe care le presupune cultura urbana. Clubul Urban Bistrița este un derivat al Planului Managerial…

- Problemele strategice cu care se confrunta județul Salaj, sursele de avantaj competitiv, factorii strategici cheie și obiectivele strategice au fost principalele teme abordate in cadrul unei noi intalniri organizate miercuri, 15 septembrie, de catre Consiliul Județean Salaj, in cadrul procesului privind…

- Alaturi de upgrade-urile minore pe care este asteptat sa le aduca, iPhone-ul pe care Apple il va lansa in toamna ar putea dispune si de optiunea conectarii la satelitii din orbita joasa a Pamantului, informeaza News.ro. Desi mai este mai putin de o luna pana la prezentarea noului iPhone, care…

- Oppo a dezvaluit o camera under-display la MWC Shanghai in 2019. De atunci nu am auzit nimic de la compania chineza, dar astazi președintele Oppo China a dezvaluit ca iși va dezvalui soluția pentru a doua generație astazi. Prima varianta a venit pe un dispozitiv prototip cu display personalizat și…

- Potrivit unui studiu britanic, experții au constatat ca persoanele care sufera de sindromul Down și sunt infectate cu COVID prezinta un risc mai mare de deces. Spre exemplu, printre pacientii cu COVID-19 care au sindrom Down, riscul de a muri din cauza infectiei a fost de 36 de ori mai mare decat in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, marti, 13 iulie 2021, la Palatul Cotroceni, evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei.La dezbatere vor participa, de asemenea, Adina Valean, comisar european pentru transporturi, prof. univ. dr. Valentin Naumescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, marti a Palatul Cotroceni, evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei, informeaza Administratia Prezidentiala. La dezbatere vor participa, de asemenea, Adina Valean, comisar european pentru transporturi, prof. univ. dr. Valentin…

- Varianta Delta este deja tulpina de coronavirus dominanta in SUA, conform estimarilor Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), relateaza Reuters. CDC estimeaza ca tulpina Delta a devenit dominanta in SUA in cele doua saptamani de pana la 3 iulie, 51,7% din cazuri avand legatura…