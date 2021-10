Huawei a fost poziționat ca lider in sectorul de stocare primara de date de catre Gartner in raportul Magic Quadrant 2021 . Acest raport indica modul in care stocarea primara de la Huawei a crescut din ce in ce mai mult, depașind nivelul de referința stabilit in 2020. Mai mult, Huawei este singurul furnizor din Leaders Quadrant care a realizat imbunatațiri rapide in ambele criterii (capacitatea de a executa și completitudinea disponibilitații datelor) . Deja listata ca lider de 6 ani consecutivi, creșterea rapida a Huawei este rezultatul ofertei sale remarcabile de stocare All-Flash OceanStor.…