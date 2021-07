Stiri pe aceeasi tema

- un-doi Centru de Plați, soluția de servicii de plați de facturi și incarcare electronica dezvoltata de Mobile Distribution, introduce in aplicație posibilitatea de plata a taxelor pentru eliberarea permisului auto, a certificatului de inmatriculare, a autorizației provizorii de circulație și a vinietei…

- Serviciul de plati de facturi un-doi Centru de Plati introduce noi servicii in aplicatie: plata pentru eliberarea permisului auto, a certificatului de inmatriculare si a vinietei pentru Ungaria, conform unui comunicat al companiei. Aplicatia un-doi Centru de Plati a fost lansata in luna decembrie…

- Comuna Ciugud, din judetul Alba, devine prima comunitate din Romania care isi lanseaza propria moneda virtuala: CIUGUban. Aceasta va fi folosita la inceput pentru a recompensa cetatenii, in special copiii, care colecteaza deseurile si care recicleaza, se arata intr-un comunicat. Proiectul presupune…

- 7 iunie 2021 – SAS , lider in analytics, anunța ca Banca Transilvania , cea mai mare banca din Romania, va implementa o soluție SAS, pentru a acoperi toate nevoile de detectare și prevenire a fraudelor bancare. Aceasta colaborare reprezinta rezultatul unui parteneriat strans intre Banca Transilvania…

- „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani!FMI estimeaza o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala).FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare creștere economica din UE.Rezultatul reformelor implementate…

- Inflatia in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existenta unui apetit ridicat de consum.

- In calitate de Asigurator, Coface vine in sprijinul companiilor cu noi instrumente de garantare care le vor ajuta sa participe, in condiții de siguranța, la procedurile de achiziții publice. Asigurarile de garanții de la Coface reprezinta alternativa optima la scrisoarea de garanție bancara și sunt…