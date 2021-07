Stiri pe aceeasi tema

- Nissan se va alia cu grupul chinez Envision AESC si va investi peste 200 de miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) pentru a construi noi fabrici de baterii pentru vehiculele electrice in Japonia si Marea Britanie, toate bateriile urmand sa fie furnizate aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, se arata…

- Ford Motor va anunța azi ca dezvolta doua platforme dedicate vehiculelor complet electrice, una pentru camioane și SUV-uri de dimensiuni mari, cealalta pentru autoturisme și SUV-uri mai mici, ca parte a strategiei de a prinde General Motors Co, Volkswagen AG și Tesla Inc in cursa globala de electrificare…

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…

- Doi virusologi proeminenți din China recomanda luarea unor masuri de securitate dupa ce șapte angajați ai unor ferme rusești s-au infectat anul trecut cu un virus gripal transmis de la pasari, relateaza MedicalXpress.Weifang Shi și George Gao, doi dintre cei mai citați cercetatori chinezi, sugereaza…

- Dupa unul dintre cei mai dificili ani, industria auto globala se redreseaza, consumatorii revenind in showroom-uri, dupa restrictiile impuse in timpul pandemiei, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg, informeaza AGERPRES . Cei mai mari producatori auto au raportat o crestere de doua cifre ale…

- Subaru a dezvaluit ca primul sau vehicul complet electric se va numi Solterra și ne-a dat o idee despre cum ar arata intr-o fotografie in care este parțial ascunsa in umbra. Solterra provine din cuvintele latine pentru „soare” și „pamant” și a fost ales pentru „a reprezenta angajamentul Subaru de a…

- Tesla este pe punctul de a pierde o sursa de venituri din creditele de reglementare, care a fost cruciala pentru profiturile sale trimestriale consecutive din ultimii aproape doi ani. Stellantis NV, producatorul auto format prin fuziunea PSA Group și Fiat Chrysler, a anunțat miercuri ca parasește un…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…