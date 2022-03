Huawei a găsit o metodă de a aduce conectivitate 5G pe telefoane sale 4G Incepand din mai 2019 Huawei a fost pusa pe o lista neagra a companiilor de catre administratia Trump si nu a mai putut avea acces la software si componente cu tehnologie americana. Asta a insemnat printre altele si lipsa de modemuri 5G, ce veneau la pachet cu chipseturile de telefoane. Ei bine Huawei pare a fi gasit un workaround. Huawei a lansat flagshipurile din ultimii ani (Huawei P50 Pro si P50 Pocket spre exemplu) doar cu variante 4G de procesor Snapdragon, dar cu acest workaround orice telefon 4G al sau ar putea deveni unul 5G. Compania chineza a creat o husa speciala care integreaza un… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

