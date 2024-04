Noul brand Qiankun, care simbolizeaza o combinatie intre cer si Muntii Kunlun, intentioneaza sa ofere sisteme de conducere autonoma care implica sasiul de conducere, sunetul si scaunul soferului, a declarat Jin Yuzhi, CEO al unitatii de afaceri Intelligent Automotive Solution (IAS) a Huawei, in timpul unei eveniment organizat inaintea Salonului auto de la Beijing. ”2024 va fi primul an pentru comercializarea in masa a conducerii inteligente, iar numarul cumulat al masinilor in circulatie echipate cu sistemul de conducere autonoma Huawei va depasi 500.000 pana la sfarsitul anului”, a spus Jin.…