Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN,…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN,…

- Fie ca Sfintele Paști sa va lumineze sufletul și casa, sa va aduca numai bucurie și sanatate, iar Dumnezeu sa va aiba in paza! Locuitorilor comunei Mirșid, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le transmit sa aiba parte de multa caldura, pace și liniște in suflet.Hristos a Inviat!Calin…

- Noaptea Sfanta a Invierii sa va lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai intelegatori si mai apropiati de Dumnezeu! Hristos a Inviat! Catalin Popa, presedinte AJF ArgesThe post Catalin Popa, președinte AJF Argeș, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- Fie ca Lumina Invierii sa va umple sufletul de speranta, liniste, bucurie si iubire! Pentru toti locuitorii comunei Albeștii de Argeș, Hristos a Inviat! Primar, Gabriel PopaThe post Gabriel Popa, primarul comunei Albeștii de Argeș, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- Fie ca Lumina Invierii sa va umple sufletul de speranta, liniste, bucurie si iubire! Pentru toti locuitorii comunei Cateasca, Hristos a Inviat! Primar, Liviu NastaseThe post Liviu Nastase, primarului comunei Cateasca, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- Peste un milion și jumatate de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume, sarbatoresc la 17 aprilie Invierea Domnului. Este prima sarbatoare pascala care se desfașoara fara restricții, dupa ce in precedenții doi ani, ceremoniile religioase au fost…

- Fie ca Sfintele Paști sa va lumineze sufletul și casa, sa va aduca numai bucurie și sanatate. Locuitorilor comunei Carastelec, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le transmit sa aiba parte de multa caldura, pace și liniște in suflet.Hristos a Inviat!FALUVEGI Francisc, Primarul comunei…