- Invierea Domnului sa va aduca in suflet bucurie și iubire. Tuturor locuitorilor comunei Plopiș, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit, alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Nicolae CRISTE, Primarul comunei Plopiș Acest articol Nicolae CRISTE,…

- Redacția Puterea.ro va ureaza Paște Fericit și Luminat! Sarbatorile pascale 2023 sunt un bun prilej pentru a transmite celor dragi, care nu sunt alaturi de tine, mesaje de Paște, urarile de „Hristos a inviat” și felicitarile aducandu-le un strop de bucurie in aceste zile. Doar cateva ore ne mai despart…

- LIVE-VIDEO: Ceremonia de aprindere a Luminii Sfinte, la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Miracolul din Sambata Mare Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim este sambata centrul de interes pentru crestinii ortodocsi, care sarbatoresc in aceasta noapte Invierea Domnului. In fiecare an de Paste,…

- Parintele Constantin Necula i-a povestit lui Mihai Morar la podcast-ul organizat la Ateneul Roman care sunt cateva fațete ale dragostei transmise de Iisus Hristos, ce inseamna ”sa ne iubim aproapele” și de ce Iuda este cel mai nefericit indragostit al existenței umaneCreștinii ortodcși se pregatesc…

- Cu o saptamana inainte de Paște, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. Una dintre cele mai importante sarbatori din an, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La fel de importante sunt și zilele premergatoare acestei sarbatori, in care sunt interzise cu desavarșire anumite obiceiuri.…