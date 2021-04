Hranirea animalelor sau a pasarilor, pe domeniul public, ar putea fi ilegala in Timișoara. Propunerea a fost deja formulata de consilierii locali ai USR – PLUS. Concret, proiectul propune interzicerea hranirii in spatiul public a animalelor si a pasarilor și amenzi de pana la 200 de lei. „Dorim sa gasim un echilibru pentru ca toti cetatenii sa se simta confortabil in oras. Una este sa hranesti ocazional un animal pe strada, inclusiv porumbei, si altceva este sa golesti sacul cu paine pe strada. Cand mergi sa hranesti sistematic cinci animale pe un teren, pe o strada, acesta este un abuz care poate…