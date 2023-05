Stiri pe aceeasi tema

- Post Malone a lansat single-ul „Mourning” și anunța noul album. Noul material discografic va fi lansat pe 28 iulie. Post și-a anunțat, de asemenea, intoarcerea in America de Nord cu turneul „If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying” dupa calatoria sa de mare succes prin SUA și Canada de anul trecut și Europa…

- Echipa de polo pe apa a Romaniei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale, care va avea loc in perioada 30 iunie - 2 iulie la Los Angeles. Romania a invins duminica echipa Chinei, cu scorul de 18-9.

- O echipa de experti ai ONU specializati in rasism, creata dupa moartea afro-americanului George Floyd, in 2002, in cursul unei interventii a politiei, a anuntat vineri ca va face o deplasare in SUA saptamana viitoare, relateaza AFP.Echipa, numita "Mecanism de experti insarcinati cu promovarea justitiei…

- Impunerea ca președinte-director general al Societații Romane de Televiziune (SRTV) a controversatului ziarist Dan Cristian Turturica la scurt timp dupa instalarea cabinetului Ciuca a surprins lumea presei și pe cea politica, dar in scurt timp s-a lamurit misterul acestei numiri cu schepsis. Cumetrie…

- Daca ar fi sa aleaga unde sa locuiasca, majoritatea oamenilor ar alege fie Londra sau New York. In topul celor mai dorite metropole mai sunt Shanghai, Beijing și Los Angeles. Asta arata un raport al Boston Consulting Group, intitulat „Cities of Choice: Are People Happy Where They Live”.

- Hozier a lansat EP-ul “Eat Your Young”. Proiectul cu trei melodii marcheaza prima oferta oficiala de muzica noua a lui Hozier de la albumul sau din 2019, Wasteland, Baby!, care a debutat pe locul 1 in Top 200 Billboard. Cu melodii extrase de pe viitorul album al lui Hozier, Unreal Unearth, care va avea…

- Federația Internaționala de Fotbal ( FIFA ) a aprobat formatul pentru urmatoarea Cupa Mondiala, care va avea loc in SUA, Mexic și Canada in 2026. Consiliul FIFA, reunit la Kigali, in Rwanda, a anunțat ca turneul va avea 48 de echipe, imparțite 12 de cate 4 naționale, in loc de 16 de cate 3, cum se știa…

- Cantareata Pink a lansat un nou album de studio, intitulat „Trustfall”, despre care artista americana a declarat ca reflecta dezordinea si frumusetea vietii, a informat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Vedeta pop, al carei nume real este Alecia Moore, a marcat lansarea acestui album – cel de-al…