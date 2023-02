Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și soțul ei, Yosif Eudor Mohaci, sunt mai hotarați ca niciodata sa devina parinți. Artista vrea sa aiba gemeni și sa aiba culoarea ochilor tatalui lor. Pe 14 februarie, chiar de Valentine’s Day, partenerul vedetei iși va sarbatori ziua de naștere. Anda Adam nu știe ce cadou ii va oferi lui…

- Shakira (45 de ani) a lansat o noua melodie, in care ii ataca fara menajamente pe Gerard Pique (35 de ani) și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti (23 de ani). Daca in piesele ”Monotonia” și ”Te Felicito” Shakira a facut referiri subtile la fostul sau partener, in versurile melodiei ”BZRP - Sesiunea…

- S-a lansat o noua colaborare, Jolie feat Veve, cover dupa “Santa, Can’t You Hear Me”. O, ce veste minunata, s-a lansat o noua piesa, o colaborare intre Jolie și Veve, care au inregistrat un cover dupa melodia “Santa, Can’t You Hear Me” interpretata in varianta originala de Kelly Clarkson & Ariana Grande.…

- La final de noiembrie fanii muzicii balkanice au parte de cea mai tare surpriza muzicala din partea compozitorului Ovidiu Junghiatu , cunoscut ca și Park Place, care revine in atenția fanilor cu o colaborare de zile mari cu piesa “Daca ai sa pleci”, un featuring cu indragitul solist Luis Gabriel, compus…

- Keo și Adela Popescu au luat pe toata lumea prins surprindere, dupa ce au lansat impreuna piesa „Fara tine”, prima lor colaborare pe plan muzical. Iubitul lui Misty a dezvaluit cum a luat hotararea de a canta alaturi de Adela. Keo nu s-a gandit niciodata ca poate scoate un hit cu Adela Popescu. Keo…

- Cameleonica solista Izabela Radu, care a participat la mai multe emisiuni concurs de talente, revine in atenția fanilor cu o colaborare de succes cu Taraful Simion, alaturi de care lanseaza o frumoasa piesa, “Doar sa te PUP”, o melodie vesela, plina de culoare. Solista canta cu familia ei și spera sa…

- Dubla sarbatoare pentru Simona Nae care dupa ce și-a sarbatorit fiul care a implinit un anișor, zilele acestea artista impreuna cu Sprint Music au lansat videoclipul piesei “Zbor”. Echipa cu care a lucrat pana acum Simona Nae s-a reunit și a scos o noua piesa, “Zbor”, la care s-a filmat și un videoclip…

- Revenire in forța pentru Andres Chiriac, puștiul minune care a colaborat cu Connect-R, devenind unul dintre artiștii sai. De data aceasta tanarul lanseaza o noua melodie, “Pentru Tine”, pentru care a filmat un videoclip plin de culoare și cu un final neașteptat. La inceputul anului a colaborat cu Connect-R,…