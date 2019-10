How to Web 2019: SmartDreamers a castigat "UiPath Automation Awards" - categoria Scale-Up Automation

SmartDreamers, solutia tech de recruitment marketing automation, a fost desemnata castigatoarea competitiei "UiPath Automation Awards" - categoria Scale-up Automation, in cadrul celui mai important eveniment tech al anului, How To Web 2019.



Concursul a atras peste 100 de startup-uri din Europa Centrala si de Est, iar batalia finala in cadrul categoriei a avut loc intre SmartDreamers (Romania), Aggero (Romania) si Applica AI (Polonia).



In prima faza, cea a selectiei pentru prezentarea de pe scena How To Web 2019, SmartDreamers a reusit sa convinga juriul in legatura cu potentialul…