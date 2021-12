Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei branduri de telefoane se afla in topul alegerilor oamenilor și nu e de mirare de ce. Noile modele au tehnologii la care in trecut visam și in fiecare an ne surprind cu ceva nou. Aceste telefoane sunt investiții financiare majore și cu toții ne-am gasit in situația de a jura ca vom avea grija…

- Biserica de piatra din Livada, din cadrul Muzeului Pietrei, este mai bogata de astazi cu șase vitralii. Unul, cel mai mare, infațișeaza Mantuitorul in ipostaza de Invațator. Celelalte cinci, rotunde, conțin simboluri ortodoxe, sunt ca niște scuturi de aparare. Cu totul au fost montate pana acum zece…

- Cei care iși doresc un smartphone de la Oppo de Black Friday cu display OLED, 8GB memorie RAM și tehnologie de incarcare ultra-rapida vor putea alege smartphone-ul OPPO Reno5 Lite, la prețul de 999 lei, disponibil la eMAG pe 12 noiembrie. Reno5 Lite va fi disponibil la oferta speciala și in portofoliul…

- La data de 05 noiembrie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii ieșeni au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns, prin efracție, in incinta unei farmacii, din mun. Iași, de unde ar fi sustras un seif cu bani. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași efectueaza cercetari…

- Service Centre este unul dintre puținele service-uri profesionale din București care se ocupa de reparația telefoanelor Apple, dar și a altor telefoane precum Samsung sau Huawei. Prin urmare, indiferent de marca telefonului pe care o deții, echipa cu o experiența de 14 ani se va ocupa in cel mai scurt…

- Oppo iși dezvolta propriile chipset-uri high-end pentru smartphone-urile de varf, potrivit unui raport din Nikkei. Doua persoane au declarat ca planul consta in lansarea SoC-urilor personalizate in 2023 sau 2024 „in funcție de viteza de dezvoltare”. Oppo dorește sa utilizeze tehnologia avansata de 3nm…

- De mai bine de un deceniu ceasurile inteligente îți ofera date despre calitatea somnului, unele mai precise, altele deloc grozave. Ceasurile smart au senzori tot mai buni, dar sunt departe de dispozitivele cu precizie medicala. Sunt utile aceste gadget-uri? Mulți spun ca da, însa alții atrag…

- Un hot fura de la un amanet pentru a vinde marfa la altul. Urciorul nu a mers insa de multe ori la apa, inventivul talhar ajungand dupa gratii. Faptele de care a fost acuzat Catalin Iantoc au fost comise in 2017 si 2018. Pe 31 mai 2017, tanarul a intrat intr-un centru de amanet, de unde a cerut un telefon…