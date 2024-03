Hoții travestiți, arestaţi preventiv Update. Cinci barbati au fost arestati preventiv, pentru 30 de zile, dupa ce ar fi atras in locuintele pe care le aveau inchiriate in Capitala mai multe persoane, prin intermediul unor anunturi postate online, sub pretextul oferirii de servicii sexuale. Cinci barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati magistratilor cu propunere legala, dupa ce ar fi atras in locuintele pe care le aveau inchiriate in Capitala, mai multe persoane vatamate, prin intermediul unor anunturi postate online, sub pretextul oferirii de servicii sexuale. „La data de 27 martie, politistii Directiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

