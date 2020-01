Hoti de apã din Vaslui, prinsi cu ocaua micã! DESCOPERITI… Mai multi locatari din municipiul Vaslui au „uitat” sa spuna ce consumuri de apa au in apartamente, asa ca s-au trezit cu facturi astronomice pentru ultimele doua luni din 2019. Nu stim daca au uitat in mod dezinteresat sau pur si simplu au furat din apa livrata de operatorul Aquavas, cert este ca, in [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Handbal REUSITA… Handbalistele junioare 3 de la LPS Vaslui n-au avut probleme in derby-ul cu LPS Iasi, contand pentru etapa a XV-a a Campionatului National de handbal feminin – J3. Fetele pregatite de Gabriel Chirila si Sorin Onofrei s-au impus cu 30-18, dupa ce la pauza au condus cu 12-8. LPS Vaslui…

- CAPTURAT… Timp de mai multi ani, un hot de masini din municipiul Vaslui le-a dat mari batai de cap politistilor din toata tara, din cauza modului sau de operare, care era mai altfel. In fiecare zi, barbatul urmarea pe internet anunturile prin care erau scoase la vanzare autoturisme. Se orienta mai mult…

- Intr-o emisiune difuzata de Gsp tv, impresarul Mugurel Ilisei a povestit un gest extraordinar facut de fostul fotbalist brazilian Adailton, pe vremea cand juca in Romania. „Eram in drum spre Vaslui, iar Adailton iși uitase borseta intr-o benzinarie din Focșani. Avea toate actele acolo. O doamna care…

- Impresarul Mugurel Ilisei a povestit in aceasta dimineața culisele transferului lui Adailton (42 de ani) la FC Vaslui. Mutarea a avut loc in 2010, iar Ilisei a dezvaluit cifrele incredibile ale contractului pe care i l-a pregatit Adrian Porumboiu. „I-am prezentat cuiva din club detalii despre Adailton…

- Wesley Lopez, fostul atacant al celor de la Vaslui, se relaxeaza in Brazilia, dar nu a uitat de Romania. Wesley, 39 de ani, s-a fotografiat azi in piscina, langa o sticla de bere, și a avut un mesaj amuzant pentru cei din Romania. „Trimiteți-mi, va rog, o tava cu mici aici in Brazilia ca mor de pofta.…

- PE USCAT… Aquavas S.A. Vaslui, sucursala Barlad, anunta barladenii ca astazi, 19 decembrie, se sisteaza alimentarea cu apa potabila in intreg municipiul Barlad, in intervalul orar 09:00 – 14:00. Motivul intreruperii este o interventie in reteaua de distributie a apei (la un regulator de presiune pe…

- Un barbat din Barlad si alti patru din Tecuci au fost condamnati de Tribunalul Bacau, fiind acuzati ca au sustras mii de litri de combustibil de la mai multe benzinarii din judetele Bacau, Galati si Vaslui.

- LUCRARI… Intreg orasul Barlad va ramane fara apa potabila la robinet din cauza unor lucrari ce vor fi efectuate de lucratorii Aquavas la reteaua publica de apa. „Aquavas SA Vaslui – Sucursala Barlad va aduce la cunostinta ca in data de 14 noiembrie, intre orele 9.00 -14.00, va fi sistata apa potabila…