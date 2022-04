Hotel prăbușit în Mallorca, doi răniți Doi angajati ai unui hotel au fost grav raniti dupa ce o parte a unei cladiri s-a prabusit sambata in Port d’Alcudia din nordul insulei Mallorca, transmite duminica dpa. O sala de sport s-a prabusit si a cazut pe bucataria hotelului Bluesea Piscis, aflata la subsol, in jurul orei locale 15, au informat pompierii si ziarul regional Diario de Mallorca. Cei aproximativ 300 de oaspeti ai hotelului au fost mutati in alte locuri de cazare ca masura de precautie. Operatiunea de salvare din moloz a persoanelor ranite a fost foarte complicata. Unitatile de pompieri din Alcudia, Inca si Llucmajor au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

