Hranirea ursilor in padure inseamna transformarea padurii intr-o ferma de ursi si generarea automata a unei populatii si mai mari, susține ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Pregatim Hotararea de Guvern prin care hranirea ursilor in intravilan sau in apropierea localitatilor se va interzice si vor fi sanctiuni mai mari pentru cei care nu respecta aceste interdictii. In paralel, inca din februarie, am lansat licitatia pentru estimarea populatiei de urs prin masurile clasice. Pentru a prezenta orice masura de preventie in fata Comisiei trebuie sa avem acest trend al populatiei…