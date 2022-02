Hoț ucis cu bâta de paznicul care l-a surprins la furat Un barbat de 40 de ani a murit, in timp ce incerca sa fure furaje, dupa ce a primit mai multe lovituri de bata in cap de la paznicul depozitului. Hoțul era din localitatea vasluiana Tutova, și a patruns in noaptea de vineri spre sambata in incinta unei ferme din aceeași localitate. Surprins de paznic, a fost lovit de mai multe ori cu bata in cap. Paznicul susține ca ar fi fost in legitima aparare, in condițiile in care victima l-ar fi amenințat cu un cuțit. „A fost trimisa o ambulanța B2 din Barlad care a gasit victima cu un traumatism craniocerebral important dar conștient și coerent. I s-a acordat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

