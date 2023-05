Hoț care furase un portofel, prins de un martor cu spirit civic imediat după comiterea faptei Un cetațean cu spirit civic, care a auzit strigatul unei tinere, dupa ce acesteia i-a fost smuls portofelul din mana de catre un barbat, a intervenit imediat și l-a prins pe cel in cauza. Evenimentul s-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, in zona Pieței Agroalimentare din Caransebeș. „Dupa prinderea barbatului, la fața […] Articolul Hoț care furase un portofel, prins de un martor cu spirit civic imediat dupa comiterea faptei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean cu spirit civic, care a auzit strigatul unei tinere, dupa ce acesteia i-a fost smuls portofelul din mana de catre un barbat, a intervenit imediat și l-a prins pe cel in cauza. Evenimentul s-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, in zona Pieței Agroalimentare din Caransebeș.…

- O femeie a fost ucisa de un barbat de 42 de ani, din Pancota, județul Arad, care a intrat in casa ei cu scopul de a fura bunuri. Teribila fapta a fost comisa pe 26 februarie, iar agresorul a fost prins și reținut ieri. Procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, […] Articolul…

- Doi tineri l-au prins și imobilizat pe un barbat care a incercat sa fuga cu rucsacul unei femei in centrul Timișoarei. Talharul a fost predat autoritaților și reținut in vederea introducerii in arest preventiv. Incidentul a avut loc in Piața Huniade, din Timișoara, in jurul orei 19. Barbatul in cauza…

- Un baiețel de 4 ani a fost salvat de la inec de un polițist, aflat in timpul liber, care se plimba cu fiica sa in apropierea lacului de acumulare din localitatea Dumbravița. „Ieri, 26 martie 2023, un polițist din județul Timiș ,in timp ce se plimba cu fiica sa in apropierea Lacului din Dumbravița,…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au reținut ieri un barbat in varsta de 21 de ani banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a furat mai multe obiecte dintr-o mașina parcata, iar apoi a urcat intr-un taxi. „In fapt, in data de 19 martie 2023, in jurul orei 09:40, polițiștii…

- Ce a fost in mintea lui? Poate se trezeste la realitate dupa ce va sta putin la „racoare”. Pe 16 martie 2023, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca nepotul sau minor, in varsta de 15 ani, in…

- In vara anului trecut, polițiștii din Stramtura au fost sesizați despre faptul ca, persoane necunoscute au sustras canititatea de aproximativ 400 de ștri de motorina din trei utilaje. Persoanele banuite de comiterea faptei, prin dislocarea bușonului rezervorului, au sustras motorina, cauzand un prejudiciu…

- Din primele informații, autorul are 38 de ani si este din municipiul Bacau.„Imediat dupa comiterea faptei, barbatul si-ar fi schimbat obiectele de imbracaminte pentru a impiedica identificarea sa. Cu toate acestea, in cel mai scurt timp, politistii Sectiei 2 Politie Bacau l-au depistat si identificat…