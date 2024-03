Peste 1.000 de angajati ai MAI se vor asigura ca festivalul Massif se desfasoara in conditii de maxima siguranta

Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a festivalului Massif, structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt prezente si se vor implica in mod activ, actionand in sistem… [citeste mai departe]