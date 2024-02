Horoscopul zilei, duminică 18 februarie 2024. Aspectele armonioase dintre Lună și Soare dau curaj și optimism zodiilor Trigonul armonios dintre cele doua astre are loc exact cand Luna este in Gemenii vorbareti si Soarele este in Varsatorul idealist, alimentand un flux usor de conversatie si conexiune. Luna apoi se indreapta catre Racul protector inainte ca Soarele sa intre in Pesti. Dam pagina si incepem lucruri noi de invatat. Horoscop chinezesc 2024: 3 zodii care au cele mai mari șanse sa devina parinți in anul Dragonului de Lemn BERBEC A venit momentul pentru tine sa castigi o noua perspectiva asupra situatiei tale. Esti pregatit sa iti revizuiesti atitudinea fata de anumite persoane si evenimente si sa adopti… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

