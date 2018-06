Stiri pe aceeasi tema

- Racul este planeta asociata cu emotiile, familia si casa. Astfel, Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam de adevaratele sentimente si sa ne conectam cu sinele interior pentru a descoperi acolo care ne este adevarul. Astazi spunem Bun venit solstitiului de vara, momentul cand Soarele atinge…

- Horoscopul zilei de 13 iunie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 13 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 13 iunie 2018 spune ca astazi…

- Horoscopul zilei de 11 iunie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 11 iunie 2018 spune ca astazi…

- Horoscopul zilei de 30 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 30 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 30 mai 2018 spune ca astazi…

- Vineri 25 mai nu este o zi oarecare. In aceeasi zi au loc doua aspecte de trigon : Jupiter trigon cu Neptun si Mercur trigon cu Pluto. Un trigon ne ajuta sa curgem armonios, beneficiind de tot ce aduce bun fiecare din cele doua planete implicate. Trigonul este un aspect astrologic major si aduce…

- Luna noua in Taur inseamna inceputuri si Uranus in Taur inseamna noi inceputuri neaparat, atat personal cat si global. Uranus in Taur isi va aduce magia schimbarii in domeniile patronate de Taur : cum ne raportam la bani, la bunurile cumparate prin bani, ce mancam, ce cultivam, cum tratam…

- Horoscopul zilei de 11 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 11 mai 2018 spune ca…

- Horoscopul zilei de 19 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 aprilie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 19 aprilie 2018…