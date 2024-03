Horoscopul săptămânii 18 - 24 martie. Zodiile renasc, sub influența echinocțiului de primăvară. Entuziasmul, dar și impulsivitatea, vor crește considerabil Entuziasmul și impulsivitatea vor crește considerabil, caci toate semnele de pe cercul zodiacal vor imprumuta din energiile Berbecului și vor incepe sa se comporte ca el.Pe 22 martie, Marte intra in Pești, dand startul unei perioade in care aventurile spirituale vor fi in topul listei de dorințe. Asta inseamna ca toata lumea va dori sa se conecteze cu sinele interior și cu divinitatea, in incercarea de a dobandi o liniște sufleteasca absoluta.In aceeași zi, Luna ajunge in Fecioara, ajutandu-le pe zodii sa iși intareasca latura productiva și sa se axeze pe obiective profitabile. Exact! Spre finalul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)Din punct de vedere financiar, previziunile saptamanale arata favorabil pentru tine. Chiar daca se anunța o creștere a cheltuielilor, astrele prevestesc și o creștere a veniturilor, menținandu-se astfel un echilibru. Fie ca ești angajat/a sau implicat/a in afaceri, astrele…

- Luna in Taur vine și ea la pachet cu o mare binecuvantare: ofera posibilitatea reconectarii cu prezentul, mai ales in cazul nativilor care traiesc in trecut și care nu au depașit anumite traume. Acum a venit momentul vindecarii și se va face trecerea spre o noua etapa. Pe 14 martie, Luna se muta in…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Indiferent daca ești implicat/a intr-o relație sau ești singur/a, ai o dorința arzatoate de iubire in aceasta saptamana.Comunicarea este cheia, așa ca exprima-ți sentimentele in mod deschis.Daca ești singur/a, nu fi surprins/a daca o relație neașteptata aprinde in tine…

- Pentru unele zodii, martie va aduce schimbari surprinzatoare in plan sentimental, iar construcția unor relații solide va fi o prioritate. Pentru altele, este momentul ideal pentru a-și consolida legaturile existente sau pentru a-și deschide inima catre noi oportunitați de iubire. Fie ca suntem intr-o…

- Horoscopul zilei de miercuri, 10 ianuarie 2024, vine cu un val de energie și pasiune care va entuziasma pe toata lumea. Conjuncția dintre Luna in Capricorn și Marte in aceeași zodie aduce un impuls puternic, incurajandu-le pe zodii sa-și urmeze pasiunile și sa se dedice cu entuziasm activitaților care…

- Surprize pentru zodii in horoscopul zilei de vineri, 29 decembrie 2023. Citește ce au pregatit astrele pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești.

- Surprize pentru zodii in horoscopul zilei de joi, 28 decembrie 2023. Citește horoscopul pentru 28 decembrie 2023 și afla ce au pregatit astrele pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești.