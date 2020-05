Horoscopul pentru 22 mai 2020 BERBEC Privesti spre etapele urmatoare ale unui proiect cu un fel de inocenta, ca un copil care habar n-are ce urmeaza, dar arde de nerabdare sa ajunga la finalul povestii. E buna aceasta atitudine, pentru ca te ajuta sa continui ceva aflat inca pe parcurs, fara sa-ti pierzi entuziasmul si interesul. Pedalezi mai departe cu energie maxima, ca sa ajungi mai repede la capat, si fiecare nou epis Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

