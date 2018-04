Stiri pe aceeasi tema

- Daca esti in situatii de viata in care ti se pare ca nu vezi iesirea, lumina de la capatul tunelului, solutia optima, fii deschis si asteapta-te la surprize, miracole, rezolvari total neasteptate fata de orice iti puteai imagina. Aceasta Luna Noua in Berbec te va surprinde, te va ilumina si…

- In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont. Mercur este inca retrograd pana pe 14 aprilie iar Luna, preafrumoasa Luna, se afla in acest weekend in…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Asadar, iata-ne cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si…

- Asadar, iata-ne cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si…

- Asadar, bine am venit cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele. Poti citi aici: A inceput zodia Berbecului! Ce inseamna pentru zodia ta? 5 moduri sa profiti de…

- Cum fiecare om are un job si munceste la o cariera, este util sa te folosesti de previziunile pe care zodiacul ti le ofera ca sa eviti conflicte, probleme si sa atragi beneficii la locul de munca, indiferent daca esti angajat sau ai afacerea ta. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21…