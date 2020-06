Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 6 IUNIE 2020. Nu e timpul să eziţi! Atentie la conflicte! Soarele si Marte fac conjunctie si pot aparea conflicte. Conflicte cu tine insuti sau conflicte cu ceilalti. Poate esti intr-un proces de transformare intelectuala, poate esti implicat intr-un proiect in care trebuie sa oferi totul. Nu timpul sa eziti! Evita comportamentele agresive, suprasolicitante, mai ales daca ai obiceiul sa ataci si pe urma sa cauti explicatii. Limba poate fi cam ascutita, deci atentie si la ce spui, ca sa nu jignesti. Daca tu esti cel atacat, nu te lasa doborat. Ai multa energie si ar fi bine sa te folosesti de ea in ceva mai constructiv.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

