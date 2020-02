Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, 25 FEBRUARIE 2020. Dans astral armonios în Univers Vei avea de platit sau de adunat? Oricum ar fi, a sosit timpul sa actionezi dinamic si decis, sa iti asumi initiativa acolo unde este nevoie. Marte ne umple cu incredere si determinare sa ne ocupam de orice situatie. Intrucat e implicat Nodul Sud, al trecutului si karmei, radacina situatiei poate fi foarte veche si adanca insa Universul ne da o oportunitate si o sansa sa ducem lucrurile in directia buna. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Citeste in continuaresi sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Intotdeauna ai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

