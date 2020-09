Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 29 SEPTEMBRIE 2020. Ce-ti spune instinctul? Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Legatura cu partenerul de cuplu este din ce in ce mai puternica si sunteti pe aceeasi lungime de unda, facand o echipa formidabila impreuna. Daca esti singur, evita sa stai in casa. Accepta invitatia prietenilor si iesi. Nu vei regreta. S-ar putea sa cazi in vraja unei persoane fermecatoare. Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) Stelele iti zambesc favorabil din punctul de vedere al vietuu amoroase. Fa-ti planuri pentru a petrece o zi minunata alaturide persoana iubita. Indiferent ca iesiti la o… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

