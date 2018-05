Horoscop săptămânal BANI 14-20 mai 2018. Uranus intră în Taur până în 2026. Schimbă-te sau vei fi schimbat Urmare a acestei importante miscari planetare, multi dintre noi isi vor schimba intreaga directie pe care mergeau. Este cu entuziasm si dar si cu frica in acelasi timp. Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel si ii place sa ne tina in intrebari pana la final. Ceea ce va aduce ne va face sa ramanem cu gura cascata ca rezultate. Uranus nu va revela niciodata ce are de gand pana cand chiar se intampla. Dat fiind faptul ca Uranus isi schimba semnul la aproape 8 ani, atunci cand face marea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

