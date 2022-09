Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Vei intampina mici probleme de comunicare la locul de munca, dar vei trece cu bine peste toate obstacolele și vei reuși sa iți indeplinești toate obiectivele. TAUR Astrele iți recomanda astazi mai multa precauție cu cheltuielile financiare și sa impui anumite limite atunci cand vezi ca situația…

- BERBEC Cheltuielile exagerate facute in ultima perioada nu ți-au adus nimic pozitiv. Este cazul sa nu mai arunci cu banii in stanga și dreapta și sa te gandești serios la economii. TAUR Orice problema care te framanta are intotdeauna rezolvare. Nu te impovara cu griji inutile. Un prieten de nadejde…

- Berbec Berbecii trebuie sa aiba grija sa iși dozeze energia și sa aiba rabdare, pentru ca vor avea prea multe idei ce vor veni una dupa alta. Este recomandat sa iși acorde timp pentru a le alege pe cele mai bune dintre ele, noteaza impact.ro. Taur Taurii ar putea gasi rezolvari la unele probleme financiare…

- Horoscop zilnic 27 august 2022. Astazi se formeaza Luna Noua in zodia Fecioara. Este momentul potrivit pentru a incepe o noua etapa in viața noastra in domeniul reprezentat de zodia Fecioara in harta astrala. La modul general Fecioara reprezinta locul de munca, rutina zilnica. Reprezinta activitațile…

- Horoscop 22 august 2022. Astrele anunța oportunitați in plan profesional și caștiguri importante pentru unele zodii. Altele, insa, trebuie sa fie precauți cu finanțele, sa nu ia decizii pripite, deoarece riscurile de a pierde bani sunt mari. Astazi, unii nativi isi pot gasi marea dragoste.

- Horoscop 10 iulie 2022. Ce zodie face mulți bani in aceasta zi. Astrele le surad multor nativi pentru ziua de duminica, 1o iulie 2022, insa se pare ca una dintre cele 12 zodii va da lovitura pe plan financiar. Iata ce prevad astrele pentru acest final de saptamana și care zodie este norocoasa pe aspectul…

- Luna iulie vine cu foarte multe probleme la locul de munca pentru o singura zodie din cele douasprezece ale horoscopului. Astrele nu s-au poziționat tocmai bine pentru un nativ in ceea ce privește domeniul profesional, in perioada urmatoare. Ii așteapta zile extrem de dificile la job, iar tot ce trebuie…

- Este o zi agitata pentru unii nativi, marcata de discuții aprinse in cuplu și la locul de munca. Totul se va rezolva daca invațați sa ascultați și sa acordați atenție celor din jur.Horoscop 25 iunie 2022 BerbecBerbecii fac progrese mari in planul amoros. Condiția este sa fiți deschiși și sa vorbiți…