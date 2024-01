Horoscop, sâmbătă, 6 ianuarie 2024 6 ianuarie 2024, Boboteaza este sarbatoarea Botezului Domnului. Boboteaza incheie perioada Sarbatorilor de iarna si este momentul nasterii spirituale a Mantuitorului. Zi mare cand puteți lua decizii importante care pot determina schimbari in plan profesional sau personal. Berbec Berbecii, firi active, va veți dedica rezolvarii problemelor curente . Atenție la cum va organizați activitațile ca sa le terminați in timp util. Dupa ce terminați cu toate treburile, sa va faceți puțin timp și pentru voi, e musai! Taur Pentru Tauri, agitația din jurul vostru, din plan profesional, va agita și pe voi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Noul An sa fie despre tine. Despre speranta ta. Despre puterea ta de a vedea ca exista oameni care fac lumea mai frumoasa prin simplul fapt ca exista, ca totul poate fi si in putin, ca fericirea scanteieaza in crampeie. Despre dorinta ta de a nu mai agata clipe pretioase in tablouri…

- Orice schimbare inseamna o alegere, iar nativii din Scorpion iși vor lua tot timpul de care au nevoie pentru a lua decizia corecta! Berbec Nativii din Berbec sunt astazi numai pe drumuri: fie ca merg in vizita la prieteni sau rude, fie ca se afla intr-o excursie, ziua de duminica va fi una foarte dinamica,…

- Venus va intra in zodia Scorpionului, iar aceasta va determina mulți nativi sa iși doreasca mai mult de la viața, de la partenerii de cuplu și de la locul de munca, pe principiul totul sau nimic. Mare atenție, ca pretențiile sa nu fie mult prea exagerate! Berbec Un inceput de saptamana dificil, in care…

- Ce karma ai in funcție de zodie? Anul 2024 vine cu pași repezi, iar astrologii spun ca fiecare zodie va raspunde pentru acțiunile din trecut. Cum vor plati zodiile anul viitor, aflați in randurile urmatoare. Ce karma ai in funcție de zodie Berbec Nativii din zodia Berbec vor invața anul viitor cum sa…

- Ramași in prag de iarna fara bani, inclusiv de salarii, primarii din Romania cer Guvernului sa efectueze de urgența rectificarea bugetara, pentru ca altfel exista riscul blocarii activitații, fiind pusa in pericol finalizarea unor investiții. Cum Executivul a taiat cam tot ce s-a putut din cheltuielile…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns criticilor aduse limitarii plaților cu bani cash, spunand ca acum nu se mai poate cumpara un Ferrari cu „sacoșa de bani”. „Cine are ceva cu cash-ul? Nu aveti cash la dumneavoastra? Toata lumea, poti sa cheltui pana la 5.000 de lei”, a declarat Marcel Ciolacu, duminica,…