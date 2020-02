Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 24 februarie-1 martie 2020, BERBECHoroscopul saptamanii le recomanda Berbecilor sa evite certurile la locul de munca. S-ar putea ca un coleg (sau, mai sigur, o colega) sa “le vaneze locul” și sa ii critice in fața șefilor. In a doua parte a saptamanii,…

- Iata care sunt zodiile care iubesc riscul. Te numeri si tu printre ele? 1. Sagetator Patronati de Jupiter, Sagetatorii sunt intruchiparea Centaurului, puternic si curajos. Sagetatorii actioneaza din impuls si rar se gandesc la riscuri. Se bazeaza, insa, pe increderea in abilitatile lor care ii…

- BERBEC Berbecii trebuie sa se concentreze pe rezolvarea restanțelor de orice fel și sa verifice informațiile pe care le primesc. Mercur retrograd poate aduce la lumina secrete care pot schimba dinamica unor relații. Iar planeta Iubirii, aflata in zodia lor, ii va ajuta pe Berbecii care vor…

- Deci unele decizii, poate dificile, e nevoie sa fie analizate si luate. Compromisuri...discutii...clarificarea aerului... Mercur nu ne ajuta prea mult cu comunicarea, este in ritm incetinit pentru ca in cateva zile intra in prima sa miscare retrograda a anului, fiind prima planeta care da startul…

- ”Cunoscand faptul ca, oamenii dezorientați, lipsiți de speranța, fara credința sunt mai predispuși catre «rele», dezinformatorul actioneaza folosind toate mijloacele pentru inlocuirea bunurilor sufletesti cu cele materiale. Pe fondul acestei situatii se inițiaza și alimenteaza vicii, precum trufia,…

- Horoscopul saptamanii 20-26 ianuarie 2020 incepe cu intrarea Soarelui in Varsator, chiar in ziua de luni. In aceasta zodie se afla, deja, planeta Mercur si tot aici va avea loc Luna Noua de vineri, 24 ianuarie.Saptamana va fi influentata si de alte evenimente astrale, de exemplu ”careul” dintre…

- Horoscop Oana Hanganu 9-15 decembrie, BERBEC Inca de luni, Berbecii primesc vești bune despre niște bani, de exemplu despre un bonus pentru efortul depus pana acum la serviciu. In plan sentimental, nativii devin mai serioși, mai maturi sau mai responsabili și mulți dintre ei se gandesc sa oficializeze…