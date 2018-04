Horoscop Mihai Voropchievici: Cele mai fermecătoare zodii, nu-i ocoli la petreceri Horoscop VARSATOR Un Varsator increzator este o persoana foarte carismatica. Ii place sa-i faca pe altii sa rada si continua sa faca glume care te fac sa zambesti. Cand vorbeste cu tine, intalnesti cu adevarat o persoana careia ii pasa de ceea ce ai de spus. Balanta ii face pe oameni sa zambeasca si este pur si simplu irezistibila. Horoscop GEMENI Un nativ in Gemeni are atat de multi admiratori si este destul de evident de ce – este incredibil de fermecator. Are o vorba buna care stie sa castige admiratia altora. Ii place sa-i faca pe altii sa se simta bine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

