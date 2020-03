Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la o pensiune din Brașov unde 22 de oameni sunt suspectați de toxiinfecție alimentara. Pacienții sunt cetațeni turci care acuza o stare generala de rau, dureri de cap, varsaturi si dureri de burta, potrivit brasovstiri.ro.Patru dintre pacienți sunt in stare critica, motiv pentru care…

- Cutremur in Alaska. Un seism cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs, luni, in Insulele Rat, Insulele Aleutiene, Alaska.Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 2:31, ora Romaniei, la o adancime de 36 km.

- Ziarul Unirea FOTO| ALERTA in Alba: Minora din Cluj disparuta in județul Alba. A plecat de acasa și nu s-a mai intors ALERTA in Alba: Minora din Cluj disparuta in județul Alba. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Poliția a fost sesizata ca o minora din comuna Florești a fost data disparuta marți…

- Ansamblul „Plai de Dor” și cei patru reprezentanți ai Primariei Mioveni s-au intors, astazi, din China și au avut parte de condiții speciale la primirea pe Aeroportul Otopeni. Pentru ca au venit din țara unde acționeaza coronavirusul, membrii delegașiei vor sta in casa 14 zile, urmand sa beneficieze…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, luni, mai multe recursuri in interesul legii, promovate de procurorul general si magistrati din Brasov. Una dintre acestea stabileste ca amenda penala se plateste, chiar daca este dublata de inchisoare cu suspendare.Citește și: SURSE - Lovitura…

- Rata somajului a stagnat in noiembrie 2019 la 4%, date ajustate sezonier, acelasi nivel cu cel inregistratat in luna precedenta, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).In octombrie 2019, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost 4%, in scadere de la 4,1%…

- Orele suplimentare, munca in weekend sau in zilele libere legale se vor compensa in continuare cu timp liber și nu cu bani. Excepțiile de la regula sunt anumiți bugetari, precum personalul cu statut special care are atribuții pentru desfașurarea activitaților deosebite cu caracter operativ sau neprevazut…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, a anunțat luni intr-o conferința de presa ca „bombele” sunt in modificarea OUG114, precizand ca ratele romanilor vor crește incepand de anul viitor.„Bombele pe care au incercat sa le ascunda se afla in asumarea pe modificarile la OUG114 și vreau…