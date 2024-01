Horoscop, marți, 9 ianuarie 2024 Atenție la sfaturile astrologului, ar fi bine sa țineți seama de ceea ce prefigureaza astrele. Berbec Nativi Berbeci, fiți atenți, puteți avea o zi minunata impreuna cu cei dragi. Totul depinde de voi! Taur Astazi, nativi Tauri, chiar daca va este greu sa fiți inactivi, ar fi bine sa va mai luați o zi de liniște, relaxare. Vin zile agitate! Gemeni Nativi Gemeni, trebuie sa aveți rabdare și sa evitați greșelile trecute. Nu uitați, nu iertați! Rac O zi minunata pentru nativii din zodia Racilor. Sa fiți prezenți la locul de munca, acasa. Sa fiți prezenți in viața voastra! Leu Leilor, fiți atenți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

