- Astrologii au dezvaluit care este zodia care va avea foarte mult noroc in luna septembrie 2023. Nativii nascuți in acest semn zodiacal vor reuși sa iși mareasca veniturile caștigand la Loto sau alte jocuri de noroc sau intrand in posesia unei moșteniri importante. Te numeri și tu printre ei? Zodia cu…

- Ne aflam in ultima luna din aceasta vara, iar astrele au pregatit cateva vești pentru perioada ce urmeaza. Daca pana acum nativii au avut parte de vești mai puțin bune, iata ca, acum, este timpul sa afle și ce caștiguri vor primi din partea astrelor. Perioada ce urmeaza va fi una buna pentru nativii…

- Antrenamentul cerebral a fost teoretizat prima data in 1934, cu toate ca efectele sale sunt mentionate si in scrierile lui Ptolemeu. Nu mult dupa descoperirea undelor alfa de catre Hans Berger in 1929, cercetatorii au aflat ca aceste unde sunt vast potentate de lumini intermitente. Acest procedeu se…

- Zodia Balanța va avea parte doar de momente de succes in luna august. Nativii vor reuși sa uite de toate problemele care le-au creat stari de nelinșite in ultimele luni și se vor bucura de tot ce le ofera viitorul. Deși le va fi greu sa se detașeze de trecut, vor invața sa profite de oportunitațile…

- In timp ce alți oameni vor avea parte de clipe magice in vacanța, aceste zodii vor trai un adevarat coșmar in concediul de vara. Nativii vor fi in compania persoanelor greșite, care vor reuși sa le strice timpul petrecut in locuri de vis. Nativii vor pleca acasa in lacrimi și vor lua decizii importante…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna se va poticni de Marte cel dinamic, ceea ce face dificil sa ne suprimam impulsurile si sa ne gestionam temperamentul. Din fericire, jucausul Mercur functioneaza bine cu Luna pentru a ne realinia gandurile si sentimentele, precum si pentru a ne arata cum sa fim mai…

- 3 zodii pot primi vești rele pana la finalul lunii iuliePentru aceste semne zodiacale, luna iulie poate deveni, foarte rapid, una neplacuta, relateaza Click! .ScorpionPentru nativii acestei zodii, luna iulie poate deveni dificila destul de rapid. Fie ca pot primi vești proaste la locul de munca, ori…